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В Княжичах провели следственный эксперимент http://www.segodnya.ua/img/article/7898/95_main.1484839499.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/95_tn.1484839499.jpg Происшествия и криминал В ходе эксперимента выяснился ранее не афишированный факт: в деле фигурирует еще один особняк

В Княжичах провели следственный эксперимент

Сегодня, 17:23

В ходе эксперимента выяснился ранее не афишированный факт: в деле фигурирует еще один особняк

Следственный эксперимент по громкому делу. Фото И. Серов
Следственный эксперимент по громкому делу. Фото И. Серов

Сегодня в элитном поселке Княжичи под Киевом сотрудники генпрокуратуры и полицейские провели следственный эксперимент, пытаясь с максимальной точностью воспроизвести поминутно трагедию, произошедшую в ночь на 4 декабря. Напомним, в тот день здесь были расстреляны пятеро полицейских. 

"Сегодня" побывала на ключевом событии в расследовании этого громкого уголовного дел а — воспроизведении обстоятельств.

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Этот автомобиль полиции охраны поставили в том месте, где находилась расстрелянная машина. Фото И. Серов

Копы рассказали, что главный нюанс эксперимента — разместить автомобиль полиции охраны на том месте, где находилась машина полиции охраны 4 декабря. Кроме того, в задачи следователей входило понять то, кто и на каких позициях из бойцов находился в трагическую ночь, — эти данные необходимы для объективного расследования. По словам копов, эксперимент позволит восстановить картину произошедшего. Итоги станут известны после анализа воспроизведения.

"Сейчас, после завершения внутреннего расследования, опасаемся того, чтобы под одну гребенку не были наказаны все силовики, даже невиновные", — говорит один из копов из полиции охраны, приехавший на воспроизведение.

В ходе эксперимента выяснился ранее не афишированный факт: в деле фигурирует еще один особняк на соседней улице – Тихой.
расследование, полиция, перестрелка, расстрел, Княжичи, полиция охраны

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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