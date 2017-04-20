В Кропивницком мужчина умер в маршрутке

Пассажиру внезапно стало плохо, и он скончался до приезда кареты скорой помощи

Сегодня в общественном транспорте Кропивницкого умер пожилой мужчина.

Об этом сообщает gre4ka.info со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.

По информации СМИ, мужчине 64 года. Во время движения маршрутки ему стало плохо. Водитель остановил автобус, однако пассажир скончался до приезда кареты скорой помощи.

По предварительным данным, смерть мужчины естественная, признаков насилия не обнаружено. Окончательную ее причину установят после проведения экспертизы.

Информация по данному факту внесена ЕРДР(Единый реестр досудебных расследований) по ст.115 (убийство) с пометкой "естественная смерть".

Напомним, ранее в Днепре водитель маршрутки умер посреди Центрального моста.