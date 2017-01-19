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В Кропивницком собака примерзла к асфальту (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/97_main.1484816371.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/97_tn.1484816371.jpg Происшествия и криминал Животное было в беспомощном состоянии, его обстригли, помыли и накормили

В Кропивницком собака примерзла к асфальту (фото)

Сегодня, 10:59

Животное было в беспомощном состоянии, его обстригли, помыли и накормили

В Кропивницком спасли собаку, которая на улице Яновского-Ушакова примерзла к асфальту.

О том, что пес нуждается в помощи, местной организации защиты животных "Бим" сообщили свидетели происшествия. Как рассказала в Facebook волонтер Екатерина Дорош, у собаки обмороженная задняя часть тела.

"Когда мы с Катей Самохваловой приехали на место – зрелище было не для слабонервных. Прям на асфальте сидела собака в собственных испражнениях. По всей видимости, у него обморожение задней части тела. В паху кровоподтеки. Песик не молодой и в шоке. Сразу в руки не дается, пришлось одевать намордник. Привезли на вольер, обстригли, помыли, накормили. Пока посадили в клетку, так как агрессивничает. Насыпали сено, он сразу начал зарываться в него", – пишет Екатерина Дорош.

Волонтер отмечает, что пес похожий на породистую собаку. Женщина предполагает, что животное либо давно находится на улице, либо жило у таких хозяев, которые довели его до такого состояния. Теперь собаку ждет восстановительная терапия.

Напомним, в сентябре 2016 года в Кропивницком изверги живьем закопали в землю семь щенков. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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