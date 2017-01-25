В лесу Николаевской области заблудился ребенок

Мальчик вместе с родителями отправился в лес собирать дрова, однако домой вернулись только родители

В Николаевской области в лесу заблудился ребенок 2007 года рождения.

Событие произошло во вторник вечером на территории лесного массива "Вознесенское", сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"При выяснении обстоятельств стало известно, что парень вместе с родителями отправился в лес собирать дрова. Затем ребенок решил самостоятельно вернуться домой. Однако, когда в дом вернулись родители, парня там не было. Родители обратились к соседям и вместе начали искать сына, однако в пределах села Вознесенское, где живет семья, парня не было", – рассказывают спасатели.

Поисковая группа провела "прочесывание" лесного массива цепью. Парня нашли лесники в охотничьем домике в 5 км от населенного пункта.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области во время восхождения на Говерлу потерялся турист из Черновцов.