Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Криминальные новости
В Лукьяновском СИЗО рассказали, кто отрезал ухо торнадовцу http://www.segodnya.ua/img/article/7883/85_main.1484490113.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/85_tn.1484490113.jpg Происшествия и криминал В то же время в Министерстве юстиции не дают точной информации по поводу нападения Онищенко на своего бывшего подчиненного

В Лукьяновском СИЗО рассказали, кто отрезал ухо торнадовцу

Сегодня, 16:18

В то же время в Министерстве юстиции не дают точной информации по поводу нападения Онищенко на своего бывшего подчиненного

В Лукьяновском СИЗО произошел конфликт. Фото: facebook.com/sergey.spitsa
В Лукьяновском СИЗО произошел конфликт. Фото: facebook.com/sergey.spitsa

Один из руководителей Лукьяновского СИЗО прокомментировал инцидент с бывшими бойцами роты спецназначения МВД "Торнадо" в исправительном учреждении.

Заместитель начальника СИЗО Александр Савченко опроверг ранее опубликованную информацию о том, что экс-командир роты Руслан Онищенко отрезал ухо Максиму Глебову с позывным "Ахиллес".

"Я видел это видео, но я не могу объяснить, что там происходило, я не видел. Со слов дежурного, Глебов отрезал себе ухо до того, как было нападение на младшего инспектора. Потом он (Глебов – ред.) пытался бросаться на сотрудников и его держали "торнадовцы", вот и все", – передает слова Савченко "Громадське".

В то же время в Министерстве юстиции не дают точной информации по поводу нападения Онищенко на своего бывшего подчиненного. Заместитель министра Денис Чернышов сообщил, что если нападение на Глебова подтвердится, то будет рассматриваться вопрос об их отдельном содержании с Онищенко.

Напомним, ранее было опубликовано видео инцидента в Лукьяновском СИЗО между бывшими бойцами "Торнадо".
МВД, нападение, ухо, СИЗО, онищенко, торнадо, торнадовцы

Вы сейчас просматриваете новость "В Лукьяновском СИЗО рассказали, кто отрезал ухо торнадовцу". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Экс-командир расформированной спецроты "Торнадо" Руслан Онищенко фото: Facebook

Экс-командир "Торнадо" заявил, что не резал ухо подчиненному в СИЗО

Сегодня, 07:29

Онищенко утверждает, что пытался осмотреть рану и вытереть кровь

Происшествия

Стало известно, кто на самом деле отрезал ухо "торнадовцу"

Сегодня, 07:20

В Сети появилось видео инцидента

Происшествия

Один из торнадовцев отрезал себе ухо: из-за чего арестанты устроили бунт и утих ли конфликт

12 Января, 20:19

В Пенитенциарной службе отрицают конфликт торнадовцев с администрацией СИЗО

Происшествия

Подробности ЧП в Лукьяновском СИЗО: часть заключенных отказалась подниматься в камеры

12 Января, 11:07

Полиция начала уголовное производство  

Происшествия

Возле СИЗО. Фото: facebook.com/sergey.spitsa

"Торнадовец" в Лукьяновском СИЗО пытался отрезать себе ухо, - Стогний

12 Января, 00:02

Сообщается, что к СИЗО подтягиваются активисты, чтобы поддержать пытавшихся устроить бунт бойцов "Торнадо"

Происшествия

Между арестантами, которых доставили после заседания суда, и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. Фото: facebook.com/sergey.spitsa

В Лукьяновском СИЗО совершено нападение на охрану

11 Января, 23:39

По словам волонтера, нападение совершили бывшие бойцы "Торнадо"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.