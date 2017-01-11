В Мексике один из протестующих на автомобиле протаранил толпу полицейских (видео)

Во время митинга против повышения цен на бензин водитель автомобиля направил автомобиль в толпу полицейских, в результате чего пострадали восемь правоохранителей

В мексиканском городе Росарито (штат Нижняя Калифорния) участник акции протеста против роста цен на бензин въехал на автомобиле в группу полицейских, сообщает The San Diego Union-Tribune со ссылкой на местную полицию.

В результате инцидента, как уточнил комиссар Педро Эрнандес, пострадали восемь правоохранителей, двое из них получили серьезные ранения.



Напомним, протесты охватили Мексику с начала января. Люди недовольны ростом стоимости бензина и дизельного топлива. С 1 января правительство увеличило их на 20% и 16,5% соответственно. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару и вызвало волну протестов, вплоть до насилия и грабежей.



Национальная ассоциация магазинов Мексики насчитала более 400 разграбленных торговых точек в 12 штатах страны. Пострадал как малый бизнес, так и крупные сетевые магазины.