В Нацполиции озвучили причину смерти и главную версию убийства журналиста Шеремета

Вакуленко отметил, что, кроме версии профессиональной деятельности, следствие рассматривало и версию дестабилизации ситуации в Украине

Причина смерти журналиста Павла Шеремета – травматический шок и значительная кровопотеря. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает "112 Украина".

"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти Шеремета является травматический шок и значительная кровопотеря. Смерть наступила буквально за десятки минут после самого взрыва", – сообщил Вакуленко.

Также он сообщил, что был проведен ряд осмотров тела Шеремета в день трагедии.

"На следующий день, 21 июля, в морге Киевского городского бюро медицинской экспертизы после вскрытия из тела (Шеремета – Ред.) было изъято 30 металлических и пластиковых предметов, а также одежда пострадавшего, которая была направлена на экспертизу", – сообщил Вакуленко.

Кроме того, как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", Вакуленко заявил, что приоритетной версией убийства журналиста Павла Шеремета является его профессиональная деятельность.

"В первую очередь рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста. Как на территории Украины, так и за ее пределами", – рассказал Вакуленко.

Замглавы Нацполиции отметил, что, кроме версии профессиональной деятельности, следствие рассматривало версию дестабилизации ситуации в Украине, версию "ошибка объекта", а также конфликтную ситуацию в личной жизни.

"Во время расследования последние две версии отработаны и не являются сегодня приоритетными у следствия", – сообщил Вакуленко.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие по-прежнему рассматривает четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета.

"Следствие с самого начала рассматривало четыре основные версии мотивов преступления. Все они по-прежнему остаются в разработке. В том числе отдельно выделяем блок, и следствие изучает журналистскую и оппозиционную деятельность Павла Шеремета в России и Беларуси", – сказал глава МВД на брифинге.

Напомним, ранее народный депутат Антон Геращенко заявил, что покушение на него и убийство известно журналиста Павла Шеремета координировалось из одного и того же диверсионно-террористического центра в РФ.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле.