В Николаеве идет ледяной дождь (фото)

В Николаеве непогода набирает обороты. Сегодня утром в городе начался ледяной дождь.

Как сообщает в соцсети КП "ЭЛУ авдорог", сейчас все магистральные дороги города посыпают солью, а водителей просят по возможности воздержаться от поездок.

Из-за дождя на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка, которая грозит перерасти в гололед, отмечает news.pn.

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Напомним, в Украине на этой неделе ожидается резкое похолодание. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха опустится до 15 градусов мороза днем, ночью похолодает до 22 градусов ниже нуля. До пятницы синоптики прогнозируют снегопады.

Из-за непогоды сразу в нескольких областях страны ограничили движение грузовиков и автобусов.