В Николаевском порту произошел пожар (фото,видео)

Сегодня ночью на территории Николаевского морского порта произошел пожар.

Сразу в нескольких местах загорелась зерновая пиль на загрузочной машине одной из компаний, которая занимается перегрузкой зерна на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

"По прибытию было установлено, что горит зерновая пыль на загрузочной машине ПМ-700-У1 (предназначена для погрузки зернопродуктов или хлористого калия в трюмы сухогрузов. – Ред.) сразу в нескольких местах. Отделением пожарной охраны Николаевского морского порта приняты первоочередные меры по тушению пожара, однако из-за труднодоступности к местам, где возникло возгорание, и из-за скопления большого количества горючего материала (зерновой пыли), продолжалось тление. Существовала угроза уничтожения оборудования – погрузочной машины", – отметают спасатели.

Видео: ГСЧС

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