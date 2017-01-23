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В Николаевском порту произошел пожар (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/90_main.1485175659.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/90_tn.1485175659.jpg Происшествия и криминал Сразу в нескольких местах загорелась зерновая пиль на загрузочной машине; существовала угроза уничтожения оборудования

В Николаевском порту произошел пожар (фото,видео)

Сегодня, 14:47

Сразу в нескольких местах загорелась зерновая пиль на загрузочной машине; существовала угроза уничтожения оборудования

Сегодня ночью на территории Николаевского морского порта произошел пожар.

Сразу в нескольких местах загорелась зерновая пиль на загрузочной машине одной из компаний, которая занимается перегрузкой зерна на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

"По прибытию было установлено, что горит зерновая пыль на загрузочной машине ПМ-700-У1 (предназначена для погрузки зернопродуктов или хлористого калия в трюмы сухогрузов. – Ред.) сразу в нескольких местах. Отделением пожарной охраны Николаевского морского порта приняты первоочередные меры по тушению пожара, однако из-за труднодоступности к местам, где возникло возгорание, и из-за скопления большого количества горючего материала (зерновой пыли), продолжалось тление. Существовала угроза уничтожения оборудования – погрузочной машины", – отметают спасатели.

Видео: ГСЧС

Пожар на площади 40 кв. м ликвидировали в 01: 01.

Напомним, в Черкасской области накануне Крещения вспыхнула старинная церковь. Деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы, которому более 120 лет, занялся мгновенно. Первыми бросились спасать местные. Носили воду ведрами. Смельчаки забегали внутрь и выносили имущество. Спасли почти все. Огонь потушили пожарные.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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