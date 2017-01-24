В Николаевской области нашли полсотни угнанных грузовиков

В целом мошенники подозреваются в присвоении прибыли, полученной за 150 таких грузовиков

В Николаевской области силовики нашли 50 белорусских грузовиков МАЗ, которые были украдены мошенниками у минского автопроизводителя и позже оказались в розыске.

Как рассказала "Сегодня" спикер СБУ Елена Гитлянская, преступление, в котором подозревают коммерсантов, произошло в 2013-м.

"Коммерческая структура, получив грузовые машины, не расплатилась с автомобильным заводом. Транспорт был перепродан, а деньги с помощью подставных фирм — обналичены и прикарманены", — сообщили нам в пресс-центре спецслужбы. И добавили, что в целом мошенники подозреваются в присвоении прибыли, полученной за 150 таких грузовиков.

То есть ранее, в середине октября прошлого года, на автобазах Запорожской, Черниговской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областей была найдена сотня грузовиков, числившаяся в розыске.

Все эти машины также были изъяты и после ряда процедур будут возвращены автопроизводителю.

По оценкам спецслужбы, общая стоимость грузовиков превышает $15 млн. Виновным грозит наказание от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.