В Николаевской области полиция предотвратила дерзкое покушение на бизнесмена

Парень задумал нападение на предпринимателя – собирался ограбить и застрелить его посреди города

Целый арсенал – винтовку, пистолет Макарова, сотни патронов и гранаты – обнаружили полицейские у молодого человека в Первомайском Николаевской области.

По данным правоохранителей, 20-летний местный житель задумал нападение на предпринимателя. Ограбить и застрелить бизнесмена парень планировал прямо в центре города, когда тот приедет с немалой суммой.

Накануне покушения злоумышленника задержали, сейчас молодой человек находится в СИЗО и отвергает все обвинения.