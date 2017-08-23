В Николаевской области полиция предотвратила дерзкое покушение на бизнесмена
Парень задумал нападение на предпринимателя – собирался ограбить и застрелить его посреди города
Целый арсенал – винтовку, пистолет Макарова, сотни патронов и гранаты – обнаружили полицейские у молодого человека в Первомайском Николаевской области.
По данным правоохранителей, 20-летний местный житель задумал нападение на предпринимателя. Ограбить и застрелить бизнесмена парень планировал прямо в центре города, когда тот приедет с немалой суммой.
Накануне покушения злоумышленника задержали, сейчас молодой человек находится в СИЗО и отвергает все обвинения.
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