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В Николаевской области при таинственных обстоятельствах умерла женщина http://www.segodnya.ua/img/article/7817/5_main.1482331194.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/5_tn.1482331194.jpg Происшествия и криминал Полиция просит граждан помочь установить обстоятельства, при которых наступила смерть потерпевшей

В Николаевской области при таинственных обстоятельствах умерла женщина

Вчера, 19:03

Полиция просит граждан помочь установить обстоятельства, при которых наступила смерть потерпевшей

На теле 42-летней умершей обнаружил телесные повреждения на ее лице. Фото: полиция
На теле 42-летней умершей обнаружил телесные повреждения на ее лице. Фото: полиция

В Николаевской области при таинственных обстоятельствах умерла женщина.

Тело в доме обнаружил Сергеевский сельский глава, сообщает пресс-служба полиции региона.

"Некоторое время женщину не видели соседи. Этот факт обеспокоил граждан, поэтому они обратились в органы власти. Чтобы проверить, все ли в порядке с местной жительницей, сельский глава отправился к ней домой и застал хозяйку без признаков жизни. Эксперт, осмотрев тело 42-летней умершей, обнаружил телесные повреждения на ее лице", – отмечают правоохранители.

Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинское исследование.

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство", что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить обстоятельства смерти потерпевшей, сообщить в Березнеговатское отделение полиции по адресу: пгт. Березнеговатое, ул. Первое Мая, 89, или по телефонам (05168) 9-13-02 и 102.

Напомним, в Херсонской области женщина истекла кровью. В преступлении подозревают 61-летнего сожителя покойной, который неоднократно бил женщину.

 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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