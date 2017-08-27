В Одессе автомобиль патрульных сбил пешехода

Сегодня, 13:30

В результате происшествия 55-летний мужчина-пешеход получил травмы 

Пострадавший получил травмы и доставлен в больницу. Фото: kherson.net.ua
Пострадавший получил травмы и доставлен в больницу. Фото: kherson.net.ua

В Одессе автомобиль патрульной полиции сбил пешехода.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, ЧП произошло 26 августа в Суворовском районе города.

"На проспекте Добровольского произошла дорожная авария с участием служебного автомобиля патрульной полиции. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Prius совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", – сообщили в пресс-службе.

В результате происшествия 55-летний мужчина-пешеход получил травмы и доставлен в больницу.

В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
авария, ДТП, Одесса, водитель, ЧП, обстоятельства

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе автомобиль патрульных сбил пешехода ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Место происшествия. Фото: соцсети

Резонансное ДТП с участием сына нардепа Шуфрича: полиция раскрыла детали

Сегодня, 10:44

Для выяснения обстоятельств и механизма совершения ДТП будут проведены экспертизы 

Происшествия

Место происшествия. Фото: соцсети

В центре Киева сын нардепа Шуфрича на Bentley сбил мужчину

Сегодня, 10:23

Депутат Шуфрич заявляет, что его сын будет максимально содействовать следствию 

Евросоюз

Кровавое ДТП в Британии: погибли восемь человек (видео)

Вчера, 23:42

На большой скорости врезались друг в друга микроавтобус и два грузовика

Россия

По последним данным, 18 человек погибли, 33 спасли. Фото: МЧС России

В РФ автобус рухнул в Черное море, погибли 18 человек: новые подробности

Вчера, 21:39

Причиной ДТП послужила неисправность тормозной системы

Россия

На месте аварии. Фото: mchs.gov.ru

Ужасная авария с автобусом на Кубане: число жертв растет

Вчера, 13:46

В Краснодарском крае РФ 26 августа объявили днем траура

Запад

Смертельная авария. Фото: portal.lviv.ua

Был ли Дыминский за рулем, можно установить без него - Луценко

Вчера, 04:12

Он еще раз повторил, что человек, который заявил, что был за рулем, на самом деле там не был

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования