В подъезде многоэтажки Кременчуга нашли тело женщины, завернутое в мешок (фото)

В убийстве подозревают 39-летнего жителя дома, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

В Кременчуге Полтавской области произошло жуткое убийство.

В ночь на 2 января между этажами многоэтажки местный житель обнаружил мертвое тело, завернутое в мешок. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Фото: полиция

"Правоохранители установили, что погибшей является 68-летняя жительница Кременчуга. На теле женщины обнаружены телесные повреждения. По подозрению в совершении убийства оперативники задержали 39-летнего мужчину – жителя дома, где было найдено тело потерпевшей", – отмечают правоохранители.

Как выяснили полицейские, в конце декабря между задержанным и потерпевшим возникла ссора. Во время конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов в область головы. После того, как женщина потеряла сознание, мужчина поместил ее в мешок и вынес к мусоропроводу между седьмым и восьмым этажами в доме.

Фото: полиция

"Экспертиза подтвердила, что причиной смерти женщины стали множественные травмы головы и кровоизлияния", – сообщает в полиции.

На период досудебного расследования подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Фото: полиция

Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, в конце декабря в Днепропетровской области произошло тройное убийство.