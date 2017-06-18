В полиции рассказали о провокации противников ЛГБТ

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что правоохранители пресекли конфликт с участием мужчины, у которого в ресторане быстрого питания в центре города попытались сорвать браслет с символикой ЛГБТ.

"По инциденту в ресторане быстрого питания возле ст. м. "Площадь Льва Толстого": у мужчины на руке был браслет с символикой ЛГБТ, который пытались сорвать. Возник конфликт, вмешалась полиция. Пострадавших и задержанных нет. На месте работала СОГ (Следственно-оперативная группа – Ред.)", – сообщила Блищик.

Как сообщалось, в воскресенье утром в центральной части Киева в рамках "Киев-Прайд 2017" прошел "Марш равенства". Мероприятие прошло без особых проблем с обеспечением общественного правопорядка, его участники не пострадали, однако двое полицейских получили незначительные травмы при задержании 6 противников мероприятия, сообщили в правоохранительных органах Украины.

Напомним, сегодня в столице прошел Марш Равенства. Службу в центральной части столицы несли более 5000 правоохранителей.

Ранее в полиции сообщили, что на Марше равенства задержали 6 человек. Также в полиции сообщили, что во время Марша у нескольких молодых людей правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики.