В полиции рассказали о провокации противников ЛГБТ

Вчера, 16:32

В помещении фастфуда возник конфликт из-за радужного браслета  

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что правоохранители пресекли конфликт с участием мужчины, у которого в ресторане быстрого питания в центре города попытались сорвать браслет с символикой ЛГБТ.

"По инциденту в ресторане быстрого питания возле ст. м. "Площадь Льва Толстого": у мужчины на руке был браслет с символикой ЛГБТ, который пытались сорвать. Возник конфликт, вмешалась полиция. Пострадавших и задержанных нет. На месте работала СОГ (Следственно-оперативная группа – Ред.)", – сообщила Блищик.

Как сообщалось, в воскресенье утром в центральной части Киева в рамках "Киев-Прайд 2017" прошел "Марш равенства". Мероприятие прошло без особых проблем с обеспечением общественного правопорядка, его участники не пострадали, однако двое полицейских получили незначительные травмы при задержании 6 противников мероприятия, сообщили в правоохранительных органах Украины.

Напомним, сегодня в столице прошел Марш Равенства. Службу в центральной части столицы несли более 5000 правоохранителей.

Ранее в полиции сообщили, что на Марше равенства задержали 6 человек. Также в полиции сообщили, что во время Марша у нескольких молодых людей правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики.
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