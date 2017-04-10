В Полтаве бросили "коктейль Молотова" во двор матери депутата

Вчера, 10:37

Из-за попадания бутылки с зажигательной смесью сгорел сарай, расположенный во дворе

Фото: zhartun.me
Фото: zhartun.me

В Полтаве неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор матери депутата Полтавского городского совета, главы Полтавской городской организации партии ВО "Свобода" Юлиана Матвийчука.

Событие произошло в ночь на 10 апреля 2017 года, на ул. Спасской. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что этот адрес является официальным местом регистрации Юлиана Матвийчука, хотя там он не проживает.

В результате попадания "коктейля Молотова" сгорел сарай, расположенный во дворе.

В пресс-службе полиции Полтавской области отмечают, что правоохранители уже осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают лиц, причастных к происшествию.

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Фото: полиция

"По предварительной информации, инцидент произошел вчера, около 21 часов. Пожар возле дома увидели жители улицы и сразу его потушили. Указанный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка", – отметили в полиции. 

Юлиан Матвийчук – руководитель фракции ВО "Свобода" в городском совете. В партии связывают происшествие в доме матери депутата с его деятельностью.

Как сообщает Интерфакс-Украина, накануне ряд националистических сил и местные активисты потребовали созвать внеочередную сессию городского совета с рассмотрением вопросов о моратории на строительство МАФов и об отставке руководства города.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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