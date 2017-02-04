В Полтаве дети за деньги снимались в порно для педофилов (фото)

Сегодня, 03:15

Видеокамеры, которые фиксировали все, что происходит в частной квартире, были установлены в комнате, на кухне и даже в туалете

Развращению подверглись около 10-15 подростков. Фото: timeskz.kz
Развращению подверглись около 10-15 подростков. Фото: timeskz.kz

Пожилой житель Полтавы снимал порно с детьми.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

57-летний мужчина через сайты знакомств и социальные сети подыскивал несовершеннолетних "актрис" в возрасте от 11 до 17 лет, преимущественно из малообеспеченных или неблагополучных семей, для порнофильмов.

"Встречи с несовершеннолетними проходили в его частной квартире. Половые акты сопровождались фото- и видеосъемкой. Видеокамеры, которые фиксировали все, что происходит в частной квартире, были установлены в комнате, на кухне и даже в туалете. Отредактированные видео- и фотоматериалы порнографического характера мужчина распространял через Интернет", – говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, развращению подверглись около 10-15 подростков, проживающих в различных районах Полтавской области. За участие в создании порнофильмов "актеры" получали материальную помощь в размере от 3 до 10 тыс. грн.

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Фото: полиция

Во время обыска, проведенного по месту жительства мужчины, правоохранители изъяли ноутбук, системный блок, жесткие диски, около 90 единиц DVD-дисков, многочисленные журналы, фотографии, игральные карты порнографического содержания, веб-камеры, резиновые дубинки и другие принадлежности, мобильные телефоны, а также нож, внешне сходный с холодным оружием.

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Фото: полиция

В настоящее время продолжаются допросы свидетелей и устанавливаются потерпевшие.

За ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию, или принуждение несовершеннолетних к участию в создании произведений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера, уголовным законом предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кальмиусском районе Мариуполя полицейские ликвидировали порностудию на дому.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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