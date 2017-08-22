В Полтавской области девятилетнюю девочку переехал катер

Ребенок выпал из лодки и попал под винт, у пострадавшей сильная травма головы

В Кременчуге Полтавской области под катер на реке Днепр попала девятилетняя девочка. Винтом ей сильно изуродовало тело.

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на городскую полицию.

"Мама с девочкой отдыхали в компании знакомых. Поплыли на лодке на остров Днепра. Когда возвращались, ребенок выпал из лодки и попал под винт. Ее очень побило, по всему телу раны, сильная травма головы. Она в тяжелом состоянии", – рассказала пресс-секретарь Кременчугской городской полиции Анна Васенко.

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Катером управлял знакомый матери девушки. Его задержали.

Напомним, ранее в Николаевской области прогулочный катер задавил отдыхающего. 60-летний мужчина от полученных ранений скончался.