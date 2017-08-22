В Полтавской области девятилетнюю девочку переехал катер

Вчера, 18:59

Ребенок выпал из лодки и попал под винт, у пострадавшей сильная травма головы 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Кременчуге Полтавской области под катер на реке Днепр попала девятилетняя девочка. Винтом ей сильно изуродовало тело.

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на городскую полицию.

"Мама с девочкой отдыхали в компании знакомых. Поплыли на лодке на остров Днепра. Когда возвращались, ребенок выпал из лодки и попал под винт. Ее очень побило, по всему телу раны, сильная травма головы. Она в тяжелом состоянии", – рассказала пресс-секретарь Кременчугской городской полиции Анна Васенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Катером управлял знакомый матери девушки. Его задержали.

Напомним, ранее в Николаевской области прогулочный катер задавил отдыхающего. 60-летний мужчина от полученных ранений скончался.
днепр, ребенок, катер, девочка, лодка, Полтавская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Полтавской области девятилетнюю девочку переехал катер". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Ребенок сунул руку в мясорубку. Фото: ГСЧС

В Донецкой области ребенок стал жертвой мясорубки

Вчера, 10:13

Двухлетний малыш сунул руку в работающий электроприбор

Харьков

Ребенок получил тяжелые травмы. Фото: dpchas.com.ua

В Харькове ребенок проткнул себя ножом

20 Августа, 17:24

Малыш упал на острый предмет

Запад

Один из мальчиков умер от укуса пчелы. Фото: pixabay.com

В Тернопольской области в один день трагически погибли два мальчика

19 Августа, 18:45

Одного из них укусила пчела, а на второго упала антресоль

Одесса

Мальчик выпал из окна 11-го этажа многоквартирного дома. Фото: Neva.Today

В Одессе 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа

19 Августа, 06:45

Мать с сыном приехали в Одессу в гости к родственникам

Происшествия и криминал

Фото: guns.allzip.org

В Черкасской области от выстрела в голову погиб ребенок

18 Августа, 18:48

Родственники мальчика обнаружили ребенка с ранением в область лица

Запад

Фото: otravleniya.com

Во Львовской области от коклюша умер двухмесячный младенец

18 Августа, 18:03

Мальчик заразился от старших брата и сестренки

Происшествия и криминал

Фото: полиция

В Полтаве мать закрыла трехлетнего ребенка в оставленной на жаре машине

18 Августа, 17:30

Прохожий разбил окно автомобиля и вытащил ребенка

Россия

Очевидцы запечатлели операцию спасения ребенка, выпавшего из окна 5-го этажа

18 Августа, 17:29

Малыш выпал из окна жилого дома в российском Владивостоке

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования