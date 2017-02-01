В результате ДТП врача выбросило из "скорой" (видео)

Сегодня, 13:00

В результате удара задняя дверь кареты скорой помощи открылась, и один из медиков вылетел из нее на ходу


В Ярославской области России произошло ДТП, в результате которого медработник вылетел из автомобиля скорой помощи. 

На записи авторегистратора запечатлен момент, на котором иномарка врезается в автомобиль скорой помощи, выезжая на большой скорости с правой стороны. В результате удара задняя дверь кареты скорой помощи открылась, и из нее вылетел один из медиков.

Местные СМИ сообщают, что члены медицинской бригады получили травмы, а виновник аварии получил перелом ноги.



 
ДТП, видео, иномарка, врач, травмы, скорая помощь, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость "В результате ДТП врача выбросило из "скорой" (видео)". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Бейсболист попал в смертельное ДТП с полицейской машиной

Вчера, 21:50

Неизвестный угнал полицейский автомобиль и сразу же попал в аварию

Происшествия

В Киеве на Воздухофлотском произошло лобовое ДТП с пострадавшими

Вчера, 20:58

Движение в направлении Севастопольской площади остановлено

Происшествия

В Киеве пьяный водитель, скрываясь с места ДТП, врезался в столб

Вчера, 20:30

Пьяное ДТП произошло в столице на проспекте Маяковского

Запад

Пьяный водитель на джипе переехал женщину

Вчера, 12:30

Виновник смертельной аварии попытался сбежать с места трагедии 

Харьков

На месте аварии

В Харькове автомойщики угнали машину и попали в ДТП

Вчера, 12:08

Парни решили покататься по вечернему городу без ведома владельца иномарки 

Происшествия и криминал

Фото: misto.kh.ua

В Винницкой области 8-летний мальчик попал под колеса авто, выходя из маршрутки

Вчера, 11:25

Водитель автомобиля "Форд-Транзит", не придерживаясь безопасной скорости, сбил школьника, который шел по пешеходному переходу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования