В результате ДТП врача выбросило из "скорой" (видео)

В результате удара задняя дверь кареты скорой помощи открылась, и один из медиков вылетел из нее на ходу

В Ярославской области России произошло ДТП, в результате которого медработник вылетел из автомобиля скорой помощи.

На записи авторегистратора запечатлен момент, на котором иномарка врезается в автомобиль скорой помощи, выезжая на большой скорости с правой стороны. В результате удара задняя дверь кареты скорой помощи открылась, и из нее вылетел один из медиков.

Местные СМИ сообщают, что члены медицинской бригады получили травмы, а виновник аварии получил перелом ноги.







