В сети появилось видео с места жуткого ДТП в центре Львова

В сети появилось видео с места наезда внедорожника "Тойота прадо" на группу людей возле церкви святого Андрея в центре Львова, в результате чего одна женщина погибла и еще одна получила травмы.

Как сообщалось, инцидент произошел приблизительно в 11.00 воскресенья на площади Соборной.

Водитель внедорожника вместе с женой вышли из храма святого Андрея после литургии и сели в свой автомобиль. Когда автомобиль выезжал со стоянки, по неустановленным пока причинам, он резко набрал скорость и выехал на тротуар, где перевернулся на бок.