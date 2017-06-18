В сети появилось видео с места жуткого ДТП в центре Львова
Инцидент произошел приблизительно в 11.00 воскресенья на площади Соборной
В сети появилось видео с места наезда внедорожника "Тойота прадо" на группу людей возле церкви святого Андрея в центре Львова, в результате чего одна женщина погибла и еще одна получила травмы.
Как сообщалось, инцидент произошел приблизительно в 11.00 воскресенья на площади Соборной.
Водитель внедорожника вместе с женой вышли из храма святого Андрея после литургии и сели в свой автомобиль. Когда автомобиль выезжал со стоянки, по неустановленным пока причинам, он резко набрал скорость и выехал на тротуар, где перевернулся на бок.
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