В Сумах дотла сгорела маршрутка (фото)
Возгорание началось в задней части авто, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно распространился на все транспортное средство
В Сумах сгорел маршрутный автобус.
Пожар произошел сегодня около 10:23 по улице Ковпака. О событии спасателям сообщили случайные прохожие.
"По предварительной информации, возгорание началось в задней части транспортного средства, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно распространился на все транспортное средство. К счастью, водитель маршрутного такси вовремя покинул горящий автомобиль. На момент возгорания в маршрутке пассажиров не было", – рассказали в пресс-службе ГСЧС Сумкой области.
Пожар потушили в 10:50. Фото: ГСЧС
Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина происшествия устанавливается.
Напомним, в сентябре прошлого года в Харькове, во дворе многоэтажки, сгорели сразу пять авто.
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