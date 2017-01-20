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В Сумах дотла сгорела маршрутка (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/18_main.1484909235.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/18_tn.1484909235.jpg Происшествия и криминал Возгорание началось в задней части авто, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно распространился на все транспортное средство 

В Сумах дотла сгорела маршрутка (фото)

Сегодня, 12:47

Возгорание началось в задней части авто, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно распространился на все транспортное средство 

Пожар в Сумах. Фото: ГСЧС
Пожар в Сумах. Фото: ГСЧС

В Сумах сгорел маршрутный автобус.

Пожар произошел сегодня около 10:23 по улице Ковпака. О событии спасателям сообщили случайные прохожие.

"По предварительной информации, возгорание началось в задней части транспортного средства, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно распространился на все транспортное средство. К счастью, водитель маршрутного такси вовремя покинул горящий автомобиль. На момент возгорания в маршрутке пассажиров не было", – рассказали в пресс-службе ГСЧС Сумкой области.

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Пожар потушили в 10:50. Фото: ГСЧС

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, в сентябре прошлого года в Харькове, во дворе многоэтажки, сгорели сразу пять авто
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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