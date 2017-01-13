В Сумах подрались водители маршруток

В Сумаха ссора между водителями автобусов закончилась дракой.

Инцидент произошел на автовокзале, на улице Степана Бандеры, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Словесная ссора между водителями за несколько минут переросла в драку, в ходе которой 54-летний мужчина вместе со своим 31-летним сыном избили 44-летнего гражданина. Полицейские, которые оперативно прибыли на место происшествия, прекратили дальнейшие споры между гражданами", – рассказали правоохранители.

Пострадавшего увезли каретой скорой помощи в больницу. У мужчины – перелом спинки носа.

Участников конфликта доставили в отделение полиции.

Напомним, в Одессе спор между водителями закончился стрельбой.