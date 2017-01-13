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В Сумах подрались водители маршруток http://www.segodnya.ua/img/article/7880/98_main.1484322560.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/98_tn.1484322560.jpg Происшествия и криминал Пострадавшего увезли в больницу каретой скорой помощи; других участников конфликта доставили в отделение полиции

В Сумах подрались водители маршруток

Сегодня, 17:49

Пострадавшего увезли в больницу каретой скорой помощи; других участников конфликта доставили в отделение полиции

Фото: sputnik.kg
Фото: sputnik.kg

В Сумаха ссора между водителями автобусов закончилась дракой.

Инцидент произошел на автовокзале, на улице Степана Бандеры, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Словесная ссора между водителями за несколько минут переросла в драку, в ходе которой 54-летний мужчина вместе со своим 31-летним сыном избили 44-летнего гражданина. Полицейские, которые оперативно прибыли на место происшествия, прекратили дальнейшие споры между гражданами", – рассказали правоохранители.

Пострадавшего увезли каретой скорой помощи в больницу. У мужчины – перелом спинки носа.

Участников конфликта доставили в отделение полиции.

Напомним, в Одессе спор между водителями закончился стрельбой. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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