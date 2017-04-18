В Сумах жители многоэтажки три года мучаются без лифта
Еще в прошлом году горсовет выделил на ремонт подъемников почти полмиллиона гривен. Однако они так и не заработали
В многоэтажке Сум уже три года не работает лифт.
На девятый этаж местные жители, среди которых немало пенсионеров и семей с детьми, поднимаются пешком.
Люди жалуются: за последние три года лифты работали дважды и не более месяца. После многочисленных жалоб и писем в прошлом году горсовет выделил на капитальный ремонт подъемников 400 тысяч гривен. Провели тендер и определились с подрядчиком. Но ничего не изменилось.
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