В Сумах жители многоэтажки три года мучаются без лифта

Сегодня, 14:30

Еще в прошлом году горсовет выделил на ремонт подъемников почти полмиллиона гривен. Однако они так и не заработали


В многоэтажке Сум уже три года не работает лифт.

На девятый этаж местные жители, среди которых немало пенсионеров и семей с детьми, поднимаются пешком.

Люди жалуются: за последние три года лифты работали дважды  и не более месяца. После многочисленных жалоб и писем в прошлом году горсовет выделил на капитальный ремонт подъемников 400 тысяч гривен. Провели тендер и определились с подрядчиком. Но ничего не изменилось.
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"Сегодня"

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