Четыре человека погибли из-за непогоды в Украине – Омелян
Техника расчищает трассы пяти областей, оказавшихся под снежным ударом
В Украине из-за непогоды погибли четыре человека.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Из-за аномальных погодных условий и нарушение правил движения уже погибло четыре человека. Еще больше травмированы. Большая просьба воздержаться от поездок в тех регионах, где выпал снег, особенно, если ваш автомобиль уже на летних колесах", – сообщил Владимир Омелян.
В эфире телеканала "112 Украина" министр инфраструктуры добавил, что травмы получили девять человек.
Техника расчищает трассы пяти областей, оказавшихся под снежным ударом (Полтавская, Запорожская, Харьковская, Херсонская и особенно Днепропетровская).
Как сообщалось, в Новомосковске Днепропетровской области упавшее дерево убило женщину.
Напомним, в Украине разбушевалась стихия. Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую области, а также Крым замело снегом. Только в Днепре выпало почти 30 см снега. Под его весом оборвало провода и повалило деревья. В городе образовались пробки.
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