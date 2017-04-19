Четыре человека погибли из-за непогоды в Украине – Омелян

Сегодня, 16:44

Техника расчищает трассы пяти областей, оказавшихся под снежным ударом

Харьков. Фото: полиция
Харьков. Фото: полиция

В Украине из-за непогоды погибли четыре человека.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Из-за аномальных погодных условий и нарушение правил движения уже погибло четыре человека. Еще больше травмированы. Большая просьба воздержаться от поездок в тех регионах, где выпал снег, особенно, если ваш автомобиль уже на летних колесах", – сообщил Владимир Омелян.

В эфире телеканала "112 Украина" министр инфраструктуры добавил, что травмы получили девять человек.

Техника расчищает трассы пяти областей, оказавшихся под снежным ударом (Полтавская, Запорожская, Харьковская, Херсонская и особенно Днепропетровская).

Как сообщалось, в Новомосковске Днепропетровской области упавшее дерево убило женщину.

Напомним, в Украине разбушевалась стихия. Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую области, а также Крым замело снегом. Только в Днепре выпало почти 30 см снега. Под его весом оборвало провода и повалило деревья. В городе образовались пробки.
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Источник:

"Сегодня"

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