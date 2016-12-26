В Виннице мужчина "заказал" за 5 тыс. грн убийство собственного брата

В Виннице задержали мужчину, который после бытовой ссоры "заказал" убийство своего брата за 5 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что будущий исполнитель успел получить 2,5 тыс. грн. Заказчик был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.