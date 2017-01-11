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В Виннице на полу дома умер годовалый ребенок (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/63_main.1484149544.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/63_tn.1484149544.jpg Происшествия и криминал Тело мальчика нашли рядом с пьяной матерью; по факту смерти малыша начато уголовное производство 

В Виннице на полу дома умер годовалый ребенок (фото)

Сегодня, 17:50

Тело мальчика нашли рядом с пьяной матерью; по факту смерти малыша начато уголовное производство 

Фото: Fotosekret.ru
Фото: Fotosekret.ru

В Виннице полиция расследует гибель годовалого ребенка.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, тело мальчика нашли  на полу в одной из комнат дома.

"На момент приезда следственно-оперативной группы в доме также находились нетрезвая подруга матери погибшего мальчика и мужчина, который снимал комнату в доме. Тело ребенка находилось на полу в одной из комнат дома. Обстоятельств смерти мальчика никто из присутствующих объяснить не смог", – отмечают полицейские.

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Фото: полиция

По словам матери, вечером ребенок чувствовал себя хорошо, а ночью она обнаружила, что мальчик не подает признаков жизни. За помощью к медикам женщина не обратилась, испугавшись ответственности за недосмотр за ребенком.

По предварительному заключению экспертизы, смерть годовалого мальчика наступила вследствие острой сердечной недостаточности.

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Фото: полиция

"В случае доказательства вины матери в ненадлежащем уходе за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, ей может грозить уголовная ответственность в соответствии со ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия). За такое преступление предусмотрено наказание от двух до пяти лет ограничения свободы или до пяти лет заключения", – подчеркивают правоохранители.

Напомним, в Херсонской области при пожаре погибли двое малолетних детей.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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