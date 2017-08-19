В Виннице женщина продавала цветы с могил бойцов АТО

Воровка продала на городском рынке похищенные цветы за 85 гривен

В Виннице задержали 44-летнюю женщину, которую подозревают в кражах цветов с могил бойцов АТО на Аллее Славы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

15 августа местная жительница заявила о, что с могилы ее мужа похитили искусственные цветы. Личность воровки правоохранители установили с помощь камер видеонаблюдения. Подозреваемую задержали.

Фото: полиция

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"Подозреваемая пояснила, что совершила кражу цветов с нескольких могил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные цветы на следующий день она продала на рынке города за 85 грн. Женщина злоупотребляет спиртными напитками, ранее к уголовной ответственности не привлекалась", – отметили в полиции.

Фото: полиция

Действия правонарушителя квалифицируются по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). За такое преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Напомним, 28 июля на Аллее героев в Днепре вандалы поглумились над фото погибших бойцов.