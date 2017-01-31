В Винницкой области 8-летний мальчик попал по колеса авто, выходя из маршрутки (фото)

Водитель автомобиля "Форд-Транзит", не придерживаясь безопасной скорости, сбил школьника, который шел по пешеходному переходу

В городе Гайсин Винницкой области, по улице Заводской, произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний школьник.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, водитель автомобиля "Форд-Транзит" сбил мальчика, когда тот, выйдя из маршрутки, шел по пешеходному переходу.

"Авария произошла по улице Заводской, недалеко остановки общественного транспорта. По предварительным данным следствия, 59-летний водитель автомобиля "Форд-Транзит", не придерживаясь безопасной скорости, совершил наезд на 8-летнего школьника, который, выйдя из маршрутки, пересекал дорогу по пешеходному переходу", – отмечают в полиции.

Фото: полиция

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Гайсинской центральной больницы.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следователем назначен ряд экспертиз.

Фото: полиция

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Водителю может грозить до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок или без такового.

Фото: полиция

Напомним, ранее в Николаеве пьяный водитель легковушки протаранил микроавтобус. В результате столкновения маршрутка с пассажирами перевернулась.