В Японии перевернулся грузовик с цистерной соляной кислоты (видео)

В префектуре Нагасаки на юге Японии перевернулся грузовик с соляной кислотой. Инцидент произошел у города Сасебо. В результате ядовитая жидкость попала в реку, передает NHK.



ЧП произошло утром 17 января. Предположительно, водитель не справился с управлением из-за того, что дорога была скользкой. Большегруз столкнулся с легковой машиной и опрокинулся.



В связи с произошедшим местные власти рекомендовали жителям близлижащих населенных пунктов закрыть окна и держаться подальше от воды.



