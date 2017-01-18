В Запорожье копы подстрелили разбойника

Во время задержания преступники начали стрельбу, правоохранителям пришлось воспользоваться оружием. Одного из мужчин ранили в ногу

В Запорожье произошла перестреляна между разбойниками и полицейскими. В результате инцидента правоохранители ранили преступника в ногу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Во вторник, около 18:50, двое неизвестных зашли в помещение магазина по продаже и ремонту мобильных телефонов на пр. Металлургов. Выстрелив несколько раз в потолок, мужчины украли 2 тысячи долларов США и скрылись.

"Отрабатывая прилегающую территорию по горячим следам, сотрудники криминальной полиции увидели граждан, похожих по описанию на злоумышленников. Во время задержания один из злодеев открыл по правоохранителям огонь из травматического пистолета. В ответ оперативники также применили оружие травматического действия, причинив стрелку ранение мягких тканей ноги", – сообщают в полиции.

Задержанным оказался ранее судимый житель Запорожья 1979 г.р. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас личность второго злодея устанавливается. Его разыскивают.

Начато уголовное производство по признакам ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Мужчинам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Сумах правоохранители остановили пьяного водителя BMW X6 и задержали его знакомого, который угрожал полицейским оружием.