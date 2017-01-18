Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Криминальные новости
В Запорожье копы подстрелили разбойника http://www.segodnya.ua/img/article/7893/19_main.1484731280.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/19_tn.1484731280.jpg Происшествия и криминал Во время задержания преступники начали стрельбу, правоохранителям пришлось воспользоваться оружием. Одного из мужчин ранили в ногу

В Запорожье копы подстрелили разбойника

Сегодня, 11:21

Во время задержания преступники начали стрельбу, правоохранителям пришлось воспользоваться оружием. Одного из мужчин ранили в ногу

В Запорожье произошла стрельба. Фото: AFP
В Запорожье произошла стрельба. Фото: AFP

В Запорожье произошла перестреляна между разбойниками и полицейскими. В результате инцидента правоохранители ранили преступника в ногу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Во вторник, около 18:50, двое неизвестных зашли в помещение магазина по продаже и ремонту мобильных телефонов на пр. Металлургов. Выстрелив несколько раз в потолок, мужчины украли 2 тысячи долларов США и скрылись.

"Отрабатывая прилегающую территорию по горячим следам, сотрудники криминальной полиции увидели граждан, похожих по описанию на злоумышленников. Во время задержания один из злодеев открыл по правоохранителям огонь из травматического пистолета. В ответ оперативники также применили оружие травматического действия, причинив стрелку ранение мягких тканей ноги", – сообщают в полиции.

Задержанным оказался ранее судимый житель Запорожья 1979 г.р. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас личность второго злодея устанавливается. Его разыскивают.

Начато уголовное производство по признакам ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Мужчинам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Сумах правоохранители остановили пьяного водителя BMW X6 и задержали его знакомого, который угрожал полицейским оружием.
Запорожье, полиция, стрельба, перестрелка, уголовное производство, задержания, ранили

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье копы подстрелили разбойника ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В киевском хостеле пьяный мужчина угрожал людям оружием

Сегодня, 11:18

Мужчина приехал из Запорожской области и была судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

Одесса

Фото с сайта Newstes.ru

Стрельба и погоня в Одессе: полиция рассказала подробности задержания опасного преступника

Сегодня, 09:39

Задержание проходило в Суворовском районе Одессы, сейчас подозреваемый дает показания и вскоре будет передан киевским правоохранителям

Происшествия

В Киеве водитель на летней резине на большой скорости снес столб

Сегодня, 08:57

Мужчина не был пристегнут и сильно пострадал в ДТП  

Происшествия и криминал

Фото: из архива

Какие банды грабят Украину

Сегодня, 08:05

Преступники подделывали сайты, прикидывались полицией и продавали липовые квартиры

Одесса

Фото: AFP

В Одессе месть сына закончилась убийством матери

Сегодня, 03:44

Женщина получила черепно-мозговую травму и отека мозга. Она скончалась на месте происшествия

Запад

На месте происшествия. Фото: патрульная полиция Львова

Львовский бизнесмен хотел покончить с собой из-за невыплаты денег рабочим

Сегодня, 02:17

Совестливого предпринимателя от суицида спасали патрульные и,  как оказалось, ему также должны денег

Запад

В Ровно отец не довез ребенка на занятия

Сегодня, 02:05

Перед падением автомобиль влетел в отбойник и около  50 метров машина "летела" вдоль него 

Происшествия и криминал

В полиции исключают "янтарные" разборки в Житомирской области, фото bun.com.ua

В полиции исключают "янтарные" разборки в Житомирской области

Вчера, 23:17

На данный момент практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.