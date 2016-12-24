В Запорожье молодежь украла игрушки с главной елки области

Две молодых девушки и парень попались на воровстве елочных украшений

Патрульная полиция Запорожья задержала трех молодых людей за кражу украшений с главной елки области. Две девушки (17 и 18 лет) и парень (18 лет) сняли с дерева несколько игрушек, сообщает в соцсети Патрульная полиция Запорожья.

Патрульная полиция Запорожья задержала трех молодых людей за кражу украшений с главной елки области. Фото: facebook.com/zappolice

Две девушки и парень сняли украшения с новогодней елки. Фото: facebook.com/zappolice

Заметив патруль, молодые люди попытались сбежать, но им это не удалось. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили у них краденые елочные украшения и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.