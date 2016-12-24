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В Запорожье молодежь украла игрушки с главной елки области http://www.segodnya.ua/img/article/7825/21_main.1482504038.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/21_tn.1482504038.jpg Происшествия и криминал Две молодых девушки и парень попались на воровстве елочных украшений

В Запорожье молодежь украла игрушки с главной елки области

Сегодня, 01:45

Две молодых девушки и парень попались на воровстве елочных украшений

Молодые люди попались на краже новогодних игрушек с елки. Фото: facebook.com/zappolice
Молодые люди попались на краже новогодних игрушек с елки. Фото: facebook.com/zappolice

Патрульная полиция Запорожья задержала трех молодых людей за кражу украшений с главной елки области. Две девушки (17 и 18 лет) и парень (18 лет) сняли с дерева несколько игрушек, сообщает в соцсети Патрульная полиция Запорожья.

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Патрульная полиция Запорожья задержала трех молодых людей за кражу украшений с главной елки области. Фото: facebook.com/zappolice

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Две девушки и парень сняли украшения с новогодней елки. Фото: facebook.com/zappolice

Заметив патруль, молодые люди попытались сбежать, но им это не удалось. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили у них краденые елочные украшения и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. 
елка, Запорожье, украшения, игрушки, патрульная полиция

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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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