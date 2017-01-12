В Запорожье обезвредили банду клофелинщиков

Злоумышленники подыскивали своих жертв в центре города у ресторанов, дискотек и кафе. Они подмешивали в алкоголь пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, а после того, как мужчины выпивали напиток, их грабили и оставляли на улице в беспомощном состоянии

В Запорожье задержали клофелинщиков, которые травили и грабили людей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Пресечена деятельность преступной группы жителей Запорожья, которые подозреваются в ряде разбойных нападений, и умышленном убийстве из корыстных побуждений", – отмечают правоохранители.

Известно, что члены банды действовали ночью по хорошо отлаженной схеме. У ресторанов, дискотек и кафе в центре Запорожья они подыскивали состоятельных подвыпивших мужчин. После этого женщина – участник преступной группировки, знакомилась с такими запоздалыми посетителями и, якобы проявляя заинтересованность таким знакомством, сближалась с пострадавшими, побуждая их продолжить употребление алкогольных напитков.

"В дальнейшем, отвлекая внимание новых знакомых, девушка, подмешивала к заказному алкогольному напитку сильнодействующий лекарственный препарат нейролептического действия, немедицинское употребление которого, соединенное с алкоголем, стремительно приводило к невозможности оказывать какое-либо сопротивление и потери пострадавшими сознания", – рассказывают в прокуратуре.

Преодолев таким образом сопротивление, женщина вызывала на помощь сообщника – мужчину, который постоянно находился неподалеку, поддерживая телефонную связь или визуальный контакт с женщиной и был готов предоставить любую помощь преступнице, если что-то пойдет не по их плану.

После этого нападавшие забирали деньги, драгоценности и ценные вещи потерпевших и оставляли их в беспомощном состоянии на холодной улице, как правило, без сознания (следствие совмещенного употребления алкоголя и нейролептиков).

В результате действий злоумышленников один из пострадавших, 27-летний парень, умер.

По подозрению в преступлении задержали 37-летнюю женщину и 32-летнего мужчину, которые ранее уже были неоднократно судимы. Их взяли под стражу.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители предполагают, что на территории Запорожья и области злоумышленники могли совершить не одно подобное преступление.

Напомним, ранее одесская полиция задержала группу девушек-клофелинщиц, на счету которых уже четыре ограбления и одно убийство. Всего в банде работали шесть человек, включая водителей и самих воровок.