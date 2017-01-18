В Запорожье поймали пожилого педофила из Житомира (фото)

Мужчина рассказал полицейским, что приехал в город из Днепра к товарищу. Как вскоре выяснилось, его разыскивают за развращение несовершеннолетних

Запорожские патрульные нашли человека, которого разыскивали в Житомире за развращение несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"Сегодня утром, во время патрулирования на центральном железнодорожном вокзале, патрульные обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно. Мужчина сообщил стражам порядка, что направлялся из Днепра в Запорожье в гости к товарищу. Во время проверки паспортных данных, которые предоставил инспекторам 55-летний мужчина, выяснилось, что он находится в розыске с 15 декабря 2016 Житомирским отделом полиции ГУНП в Житомирской области по ч.2 статьи 156 УК (Развращение несовершеннолетних)", – отмечают правоохранители.

Фото: патрульная полиция

Патрульные задержали мужчину и доставили в Коммунарский отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее в Полтаве разоблачили педофила, который развращал 9-летнюю девочку.