В Запорожье самоубийца пытался перерезать себе горло на глазах у полицейских

Вчера, 18:43

Окровавленный мужчина держал нож у шеи и угрожал покончить с собой 

Фото: Зеркало недели
Фото: Зеркало недели

В Запорожье мужчина пытался покончить с собой.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Прибыв на вызов, инспекторы обнаружили на кухне окровавленного мужчину. Он держал нож у шеи и не подпускал к себе никого, угрожая покончить с собой. У него было несколько колото-резаных ран на шее. Патрульные попытались уговорить мужчину не делать глупостей и положить нож, однако он не хотел никого слушать", – рассказали правоохранители.

Переговоры продолжались несколько часов, все это время человек не подпускал к себе медиков и продолжал истекать кровью.

"Инспекторы выбрали подходящий момент и отобрали у гражданина нож. К мужчине, чтобы он снова себя не травмировал, применили наручники", – добавляют патрульные.

После этого врачи смогли оказать пострадавшему помощь. На место вызвали специализированную бригаду скорой помощи. Мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу.

Напомним, на прошлой неделе в Запорожье муж едва не убил жену на глазах у маленьких детей. Мужчина набросился на женщину с ножом и ранил потерпевшую, пытаясь перерезать ей горло.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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