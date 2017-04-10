В Запорожье самоубийца пытался перерезать себе горло на глазах у полицейских
Окровавленный мужчина держал нож у шеи и угрожал покончить с собой
В Запорожье мужчина пытался покончить с собой.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.
"Прибыв на вызов, инспекторы обнаружили на кухне окровавленного мужчину. Он держал нож у шеи и не подпускал к себе никого, угрожая покончить с собой. У него было несколько колото-резаных ран на шее. Патрульные попытались уговорить мужчину не делать глупостей и положить нож, однако он не хотел никого слушать", – рассказали правоохранители.
Переговоры продолжались несколько часов, все это время человек не подпускал к себе медиков и продолжал истекать кровью.
"Инспекторы выбрали подходящий момент и отобрали у гражданина нож. К мужчине, чтобы он снова себя не травмировал, применили наручники", – добавляют патрульные.
После этого врачи смогли оказать пострадавшему помощь. На место вызвали специализированную бригаду скорой помощи. Мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу.
Напомним, на прошлой неделе в Запорожье муж едва не убил жену на глазах у маленьких детей. Мужчина набросился на женщину с ножом и ранил потерпевшую, пытаясь перерезать ей горло.
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