В Запорожье в руках у мальчика взорвалась петарда
Ребенок получил ожоги первой степени, он доставлен в больницу
В Запорожье у 11-летнего мальчика в руках взорвалась петарда.
Инцидент произошел 13 апреля в Коммунарском районе города. Об этом сообщил глава независимого профсоюза медиков Анатолий Сидоренко, передает forpost.media.
Пострадавшего ребенка родители самостоятельно доставили в Запорожскую областную детскую больницу. Из-за взрыва петарды мальчик получил ожоги кистей первой степени.
Напомним, ранее в Запорожской области мужчине взрывом оторвало кисть руки. Потерпевший получил травму, пытаясь самостоятельно разобрать неизвестный предмет.
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