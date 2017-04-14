В Запорожье в руках у мальчика взорвалась петарда

Сегодня, 20:00

Ребенок получил ожоги первой степени, он доставлен в больницу

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Запорожье у 11-летнего мальчика в руках взорвалась петарда.

Инцидент произошел 13 апреля в Коммунарском районе города. Об этом сообщил глава независимого профсоюза медиков Анатолий Сидоренко, передает forpost.media.

Пострадавшего ребенка родители самостоятельно доставили в Запорожскую областную детскую больницу. Из-за взрыва петарды мальчик получил ожоги кистей первой степени.

Напомним, ранее в Запорожской области мужчине взрывом оторвало кисть руки. Потерпевший получил травму, пытаясь самостоятельно разобрать неизвестный предмет.
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