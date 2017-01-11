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В Запорожской области банкирша украла миллион и скрылась http://www.segodnya.ua/img/article/7872/14_main.1484132917.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/14_tn.1484132917.jpg Происшествия и криминал Женщине сообщено о подозрении, однако на данный момент ее местонахождение неизвестно. Банкиршу объявили в розыск

В Запорожской области банкирша украла миллион и скрылась

Сегодня, 13:08

Женщине сообщено о подозрении, однако на данный момент ее местонахождение неизвестно. Банкиршу объявили в розыск

Женщину объявили в розыск. Фото: Днепр Час
Женщину объявили в розыск. Фото: Днепр Час

В Запорожской области начальник отделения одного из банков украла более 1 млн грн.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по этому факту открыто уголовное производство, а женщину разыскивают. 

"В ходе досудебного расследования установлено, что бывший начальник отделения ПАО "Укрсоцбанк" в период с 2013 по 2015 годы завладела денежными средствами клиентов банка в сумме более 1 млн грн. Сейчас процессуальным руководителем женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.1,3,4 ст.191 УК Украины. В связи с тем, что подозреваемая скрывается от органов следствия и ее местонахождение неизвестно, последнюю объявлен в розыск", – отмечает прокуратура Запорожской области.

Напомним, в Виннице разыскивают алчную банкиршу, которая украла из хранилища почти миллион гривен и уже несколько лет скрывается от правоохранителей. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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