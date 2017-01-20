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В Житомире под домашний арест взяли начальника сектора патрульной полиции http://www.segodnya.ua/img/article/7900/93_main.1484908876.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/93_tn.1484908876.jpg Происшествия и криминал Женщину задержали на горячем во время получения очередной взятки от изготовителя самогона

В Житомире под домашний арест взяли начальника сектора патрульной полиции

Сегодня, 12:34

Женщину задержали на горячем во время получения очередной взятки от изготовителя самогона

В Житомире избрали меру пресечения полицейской. Фото: СБУ
В Житомире избрали меру пресечения полицейской. Фото: СБУ

В Житомире под домашний арест взяли начальника сектора патрульной полиции, которая разоблачена на систематическом вымогательстве взяток.

Полицейскую отстранили от должности, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Королевский районный суд города Житомира избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста начальнику сектора оперативного реагирования патрульной полиции Попильнянского отделения полиции Коростышевского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, которая была уличена в систематическом получении неправомерной выгоды", – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что женщина была задержана 17 января 2016 года во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 700 гривен от местного жителя за непривлечение к административной ответственности за изготовление самогона.

Напомним, в Днепропетровской области на взятке поймали двух полицейских-руководителей
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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