Женщину задержали на горячем во время получения очередной взятки от изготовителя самогона

В Житомире под домашний арест взяли начальника сектора патрульной полиции, которая разоблачена на систематическом вымогательстве взяток.

Полицейскую отстранили от должности, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Королевский районный суд города Житомира избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста начальнику сектора оперативного реагирования патрульной полиции Попильнянского отделения полиции Коростышевского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, которая была уличена в систематическом получении неправомерной выгоды", – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что женщина была задержана 17 января 2016 года во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 700 гривен от местного жителя за непривлечение к административной ответственности за изготовление самогона.

Напомним, в Днепропетровской области на взятке поймали двух полицейских-руководителей.