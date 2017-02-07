В Житомире у маршрутки отлетело заднее колесо

Сегодня, 18:01

По словам водителя, его "подрезал" КамАЗ, в авто повреждены заднее колесо, водительское зеркало и поцарапан левый бок


ДТП с участием маршрутки. Фото: «Житомир.info»

ДТП с участием маршрутки. Фото: «Житомир.info»

ДТП с участием маршрутки. Фото: «Житомир.info»

ДТП с участием маршрутки. Фото: «Житомир.info»

ДТП с участием маршрутки. Фото: «Житомир.info»

ДТП с участием маршрутки. Фото: «Житомир.info»

Утром 7 февраля в Житомире у маршрутки № 10 (Крошня – Областная детская больница) отпало заднее колесо.

ДТП произошло на въезде в город, рассказал "Житомир.info" свидетель аварии.

Маршрутка двигалась в сторону Житомира из областной детской больницы и поворачивала на Бердичевский мост. По словам водителя, его "подрезал" КамАЗ и не остановился. В результате в авто повреждены заднее колесо, водительское зеркало и поцарапан левый бок. Полицию мужчина не вызвал.

Видео: Житомир.info

Отмечается, что на момент происшествия пассажиров в автомобиле не было.

Напомним, в начале февраля в Днепре у маршрутки на ходу отлетело колесо
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