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В Житомирской области фургон столкнулся с поездом http://www.segodnya.ua/img/article/7880/85_main.1484321050.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/85_tn.1484321050.jpg Происшествия и криминал Водитель автомобиля не отреагировал вовремя на сигнал светофора на железнодорожном переезде

В Житомирской области фургон столкнулся с поездом

Сегодня, 17:24

Водитель автомобиля не отреагировал вовремя на сигнал светофора на железнодорожном переезде

Фото: theins.ru
Фото: theins.ru

В Житомирской области фургон "УАЗ-3741" попал под поезд.

В результате столкновения никто из людей не пострадал, сообщает пресс-служба полиции.

"Как было установлено, на железнодорожном переезде произошло столкновение дизель-поезда, следовавшего по маршруту Коростень-Олевск, и автомобиля "УАЗ-3741", под управлением 32-летнего мужчины. По предварительным данным, водитель автофургона не отреагировал вовремя на сигнал светофора на железнодорожном переезде, в результате чего транспортное средство оказалось перед поездом", – рассказали в полиции.

Отмечается, что автомобиль получил механические повреждения.

Напомним, 20 октября в Винницкой области столкнулись пассажирский дизель-поезд сообщением Хмельницкий – Винница и грузовой автомобиль (лесовоз). В результате ДТП, которое произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи с. Журавное Литинского района, погибли три человека, еще два – получили травмы.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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