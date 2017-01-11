В Житомирской области грузовик разнес жилой дом (фото)
Водитель грузового автомобиля "МАЗ" не справился с управлением и въехал в здание
В Житомирской области водитель грузовика въехал в жилой дом.
Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Хажин Бердичевского района. Водитель грузового автомобиля "МАЗ" не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Чего не скажешь о материальном ущербе и механических повреждения зданиях и авто", – отмечают правоохранители.
Фото: полиция
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Фото: полиция
Напомним, в ноябре в результате взрыва разрушился частный дом в Днепре. В здании обвалилась внешняя стена, сильно повредилась крыша и часть фундамента. Во время взрыва внутри находились три человека. Никто не пострадал.
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