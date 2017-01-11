В Житомирской области грузовик разнес жилой дом (фото)

Водитель грузового автомобиля "МАЗ" не справился с управлением и въехал в здание

В Житомирской области водитель грузовика въехал в жилой дом.

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Хажин Бердичевского района. Водитель грузового автомобиля "МАЗ" не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Чего не скажешь о материальном ущербе и механических повреждения зданиях и авто", – отмечают правоохранители.

Фото: полиция

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: полиция

Напомним, в ноябре в результате взрыва разрушился частный дом в Днепре. В здании обвалилась внешняя стена, сильно повредилась крыша и часть фундамента. Во время взрыва внутри находились три человека. Никто не пострадал.