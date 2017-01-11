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В Житомирской области грузовик разнес жилой дом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/22_main.1484145444.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/22_tn.1484145444.jpg Происшествия и криминал Водитель грузового автомобиля "МАЗ" не справился с управлением и въехал в здание

В Житомирской области грузовик разнес жилой дом (фото)

Сегодня, 16:37

Водитель грузового автомобиля "МАЗ" не справился с управлением и въехал в здание

ДТП в Житомрской области. Фото: полиция
ДТП в Житомрской области. Фото: полиция

В Житомирской области водитель грузовика въехал в жилой дом.

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Хажин Бердичевского района. Водитель грузового автомобиля "МАЗ" не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Чего не скажешь о материальном ущербе и механических повреждения зданиях и авто", – отмечают правоохранители.

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Фото: полиция

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Фото: полиция

Напомним, в ноябре в результате взрыва разрушился частный дом в Днепре. В здании обвалилась внешняя стена, сильно повредилась крыша и часть фундамента. Во время взрыва внутри находились три человека. Никто не пострадал.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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