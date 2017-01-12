В Житомирской области мужчина сбросил товарища с моста в реку

В Житомирской области задержали мужчину, который во время ссоры сбросил с моста товарища.

Тело погибшего в реке Уж обнаружили местные рыбаки, сообщает пресс-служба полиции.

"Оказалось, что накануне ночью погибший выпивал со своим знакомым, с которым впоследствии у него возник конфликт, а затем и драка на пешеходном мосту. Во время драки мужчина опрокинул своего оппонента через ограждение", – рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП Житомирской обалсти Виктор Бугира.

Фото: полиция

31-летний ранее судимый житель г. Коростеня признался в убийстве. Его задержали.

По действующему законодательству мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.