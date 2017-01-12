В Житомирской области мужчина сбросил товарища с моста в реку
Тело погибшего нашли под пешеходным мостом местные рыбаки, продолжается расследование
В Житомирской области задержали мужчину, который во время ссоры сбросил с моста товарища.
Тело погибшего в реке Уж обнаружили местные рыбаки, сообщает пресс-служба полиции.
"Оказалось, что накануне ночью погибший выпивал со своим знакомым, с которым впоследствии у него возник конфликт, а затем и драка на пешеходном мосту. Во время драки мужчина опрокинул своего оппонента через ограждение", – рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП Житомирской обалсти Виктор Бугира.
Фото: полиция
31-летний ранее судимый житель г. Коростеня признался в убийстве. Его задержали.
По действующему законодательству мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.
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