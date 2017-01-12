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В Житомирской области мужчина сбросил товарища с моста в реку http://www.segodnya.ua/img/article/7876/45_main.1484225313.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/45_tn.1484225313.jpg Происшествия и криминал Тело погибшего нашли под пешеходным мостом местные рыбаки, продолжается расследование

В Житомирской области мужчина сбросил товарища с моста в реку

Сегодня, 14:48

Тело погибшего нашли под пешеходным мостом местные рыбаки, продолжается расследование

Фото: www.kremenchug.ua
Фото: www.kremenchug.ua

В Житомирской области задержали мужчину, который во время ссоры сбросил с моста товарища.

Тело погибшего в реке Уж обнаружили местные рыбаки, сообщает пресс-служба полиции.

"Оказалось, что накануне ночью погибший выпивал со своим знакомым, с которым впоследствии у него возник конфликт, а затем и драка на пешеходном мосту. Во время драки мужчина опрокинул своего оппонента через ограждение", – рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП Житомирской обалсти Виктор Бугира.

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Фото: полиция

31-летний ранее судимый житель г. Коростеня признался в убийстве. Его задержали.

По действующему законодательству мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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