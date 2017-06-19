В Житомирской области погиб семилетний мальчик

Сегодня, 13:10

Ребенок отдыхал вместе с братом на берегу реки Уборть и во время купания неожиданно начал тонуть

Фото: sev.life
Фото: sev.life

В Житомирской области в реке Уборть утонул ребенок.

Трагедия произошла на минувших выходных в с. Хмелевка Олевского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"На месте выяснилось, что двое братьев 7-ми и 10-ти лет отправились на местный водоем. Старший из них остался на берегу, а младший пошел на мель купаться. Неожиданно мальчик начал тонуть", – сообщают в ГСЧС.

Старший брат сразу побежал за родителями, которые вызвали скорую помощь и спасателей. Глубина реки, где купался ребенок, была около 2,5 м.

Старший брат ориентировочно показал, где утонул мальчик. Один из спасателей нырнул в воду и через некоторое время нашел тело ребенка и поднял его на поверхность.

Напомним, ранее в г. Приморске Запорожской области людей унесло в открытое море на матрасе. К счастью, бойцам ГСЧС удалось спасти отдыхающих. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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