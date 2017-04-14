В Житомирской области расследуют таинственную смерть супругов
Тела мужа и жены нашли на полу квартиры, следов взлома или насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Родные и знакомые предполагают, что пенсионеров могли отравить
В Житомирской области правоохранители расследуют таинственную смерть пожилых супругов. 84-летнего мужчину и его 79-летнюю супругу нашли мертвыми в квартире. Родные уверены – стариков убили. В полиции же с выводами не спешат, потому что следов насильственной смерти на телах не было, да и в квартире нет никаких признаков ограбления, пишет ТСН.
Первыми обеспокоились соседи. Они уже неделю не видели, чтобы из квартиры выходили пенсионеры, а в подъезде чувствовался подозрительный запах. Соседка Татьяна Михайловна говорит: звонили и стучали в дверь, но никто не открывал. Родные к пенсионерам наведывались не часто, поэтому пришлось обратиться в полицию. Когда правоохранители зашли в квартиру, увидели на полу два бездыханных тела.
"Он лежал вниз головой на животе, а тетя Зина под сервантом", – говорит Татьяна Михайловна.
В полиции начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство", но склоняются к версии, что и мужчина, и жена умерли своей смертью.
"Следов насильственной смерти не было обнаружено. Также была зафиксирована обстановка в квартире: вещи были не разбросаны, ценные вещи не исчезли, денежные средства в крупных суммах на видном месте", – говорит старший инспектор Житомирского райотдела полиции Екатерина Грабчук.
Родные подтверждают: из дома действительно ничего не пропало, кроме ключей от квартиры. И все же не верят в одновременную естественную смерть супругов. Говорят, пенсионеры были активны и не жаловались на самочувствие.
Родные и знакомые предполагают, что пенсионеров могли отравить за деньги или их 2-комнатную квартиру. Мол, к старикам наведывались мошенники: бабушку обманули и заставили купить свечей на 6 тысяч гривен, а дедушка отдал им целую пенсию.
Была ли смерть естественной или насильственной, эксперты обещают сказать не раньше, чем через месяц.
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