В Житомирской области сын до смерти избил прикованного к постели отца

В Бердичевском районе Житомирской области сын до смерти избил 83-летнего отца.

Мужчину с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стало кровоизлияние в мозг, вызванное многочисленными травмами головы. Как выяснили правоохранители, к преступлению причастен 53-летний сын покойного.

"По предварительной информации, мужчина длительное время злоупотребляет спиртными напитками. И вечером 9 января также находился в состоянии алкогольного опьянения. Его отец уже пятый год был прикован к постели, а потому не мог обороняться от агрессии сына. Нанесенные травмы оказались фатальными", – рассказывают полицейские.

Сейчас убийце объявлено о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть отца (ч.2 ст.121 УК Украины).

Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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