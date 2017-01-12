В Житомирской области зверски убили таксиста
Тело мужчины с колото-резаными ранами нашли в одном из сел Коростенського района, начато уголовное производство
В Житомирской области неизвестные жестоко убили водителя местной службы такси.
Как рассказали в пресс-службе полиции, тело мужчины нашли вечером 10 января в одном из сел Коростенського района.
"На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУНП и Коростенского ОП. Во время осмотра на теле погибшего, как выяснилось, 54-летнего водителя службы такси, были обнаружены несколько колото-резаных ран. Во время отработки района автомобиль убитого с механическими повреждениями полицейские нашли на обочине автодороги неподалеку с. Мединовки", – отмечают правоохранители.
Соответствующая информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства тяжкого преступления и разыскивают подозреваемых.
Напомним, в октябре в Днепре два брата жестоко убили таксиста. С целью наживы молодые люди заранее продумали план разбойного нападения на таксиста и разделили между собой роли, а после того, как 52-летний мужчина перестал подавать признаки жизни, парни забрали у него выручку – 750 гривен и мобильный телефон.
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