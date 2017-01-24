Вертолет катающий туристов упал в реку (видео)

Сегодня, 16:00

Пилот не учел силу ветра, не справился с управлением, пытаясь сделать разворот, и упал в воду


Очевидцы сняли на видео падение вертолета Robinson в реку на востоке Бразилии. Сообщается, что инцидент произошел в штате Минас-Жейрас.

На кадрах ролика видно, что пилот не справился с управлением, пытаясь сделать разворот, и упал в воду. По предварительным данным, погибших в результате инцидента нет. Находившиеся рядом с местом происшествия люди вытащили пилота и пассажиров из вертолета.

В настоящее время проводится расследование. Отмечается, что пилот вертолета не учел силу ветра.

 
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