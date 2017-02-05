Видеошок: 14-летнюю девушку выбросило из аттракциона на полном ходу (видео)
На глазах у посетителей вылетевшую со своего места девушку с силой ударило о землю
Несчастный случай произошел в парке развлечений в городе Чунцин, на юго-западе Китая. 14-летняя девочка вылетела из работающего аттракциона. Пострадавшая была доставлена в местную больницу, но врачи не смогли ее реанимировать.
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