Видеошок: 14-летнюю девушку выбросило из аттракциона на полном ходу (видео) Сегодня, 01:01 Просмотров: ...

На глазах у посетителей вылетевшую со своего места девушку с силой ударило о землю

Несчастный случай произошел в парке развлечений в городе Чунцин, на юго-западе Китая. 14-летняя девочка вылетела из работающего аттракциона. Пострадавшая была доставлена в местную больницу, но врачи не смогли ее реанимировать.



