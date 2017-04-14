Видеошок: в Умани хасиды привязали лошадь к авто и на скорости тянули по трассе

Сегодня, 16:02

Владелец животного уверяет правоохранителей, что ехал на машине очень медленно. Накануне, говорит мужчина, лошадь от него сбежала и таким образом он решил доставить ее домой


В Умани Черкасской области хасиды привязали лошадь автомобилю и на скорости тянули по трассе.

Инцидент произошел 13 апреля на трассе Гереженовка – Умань. Проезжающие мимо люди увидели, как иномарка тянет лошадь, пишет vch-uman.in.ua. Когда машина остановилась, из нее вышли хасиды. Очевидцы зафиксировали нарушения на видео.

По факту жестокое обращение с животным правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Лошадь жива, сейчас ее осматривает ветеринар. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Владелец животного уверяет правоохранителей, что ехал на авто очень медленно. По словам хасида, его лошадь от него убежала, и он отправился искать животное. Нашел, привязал лошадь к машине и таким образом потихоньку доставлял домой.

"Открыто уголовное производство по ст. 299 УК Украины – это жестокое обращение с животными. В рамках этого производства проводятся следственные действия. Есть разные показания. Одни говорят, что лошадь тянули быстро, другие говорят, что водитель ехал медленно. Вся эта информация изучается в рамках уголовного производства", – сказал спикер полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

В полиции отмечают, что у хасида есть еще несколько лошадей. Сейчас правоохранители вместе с ветеринаром также осматривают условия, в которых живут другие животные.  

Если факт жесткого обращения с лошадьми подтвердится, хасиду угрожает арест до 6 месяцев или штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, правоохранители неоднократно отмечали, что привлечь к ответственности живодеров по действующему украинскому законодательству довольно сложно.

Однако сейчас в Верховной Раде намерены ввести изменения в закон Украины "О защите животных от жестокого обращения".

4 апреля депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект №5119-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся введения гуманного отношения к животным".  В частности, законопроект предлагает более суровое наказание – ограничение свободы на срок до 3 лет.

Так же предлагается внести в Уголовный кодекс Украины норму, согласно которой действия, связанные с жестоким отношением к животным, совершенные с особой жестокостью или приведшие к гибели, или в результате которых животные стали калеками, совершенные группой лиц, караются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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