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Водитель чудом выжил после падения с 10-метрового моста в Сумах (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/76_main.1482754986.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/76_tn.1482754986.jpg Происшествия и криминал 30-летний мужчина потерял управление на скользкой дороге, попал в ДТП и полетел вниз 

Водитель чудом выжил после падения с 10-метрового моста в Сумах (видео)

Сегодня, 14:21

30-летний мужчина потерял управление на скользкой дороге, попал в ДТП и полетел вниз 


Водитель отделался переломом ноги. Видео: ТСН

В Сумах мужчина чудом выжил в страшном ДТП. Переломом ноги отделался водитель автомобиля "Жигули", который слетел с моста и упал с 10-метровой высоты. По данным полиции, "счастливчиком" оказался 30-летний мужчина, который на стареньком авто устроил гонки с иномаркой, сообщает ТСН.ua.

На скользком мосту автомобиль стал неуправляемым, задел другую машину, сбил ограждение и полетел вниз. Авто врезалось в железобетонную опору моста и остановилось.

Медики оказали мужчине первую помощь и госпитализировали в больницу.

Напомним, 21 декабря, в Сумах один из пассажиров маршрутки, уже после того как водитель возобновил движение, поскользнулся на снежном валу, упал и попал под правое заднее колесо авто. По словам очевидцев, маршрутка фактически переехала пешеходу голову. Тело мужчины лежало на тротуаре, а голова человека на проезжей части.
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