Военного нашли повешенным в Житомире

Следователи проверяют версии умышленного убийства, самоубийства и доведение до самоубийства

Мужчина, которого вчера нашли повешенным на территории Житомирского военного института им. Королева, является военнослужащим.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство, следователи проверяются версии умышленного убийства, самоубийства и доведение до самоубийства. О этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что 25 января 2017 начальником ремонтной мастерской указанного института обнаружено прапорщика (начальника вещевого склада) без признаков жизни. При осмотре тела погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту Житомирским отделом полиции ГУ ЧП в Житомирской области зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство")", – отмечают в военной прокуратуре.

Сейчас назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, проводятся допросы свидетелей (сослуживцев умершего, его друзей и родственников). Следствие продолжается.

Как сообщает УНН, возле тела повешенного военного нашли предсмертную записку.

Напомним, вчера местные СМИ сообщили, что повешенный мужчина является работником военного института им. Королева 1972 года рождения.